Политолог Гурьянова пояснила причины вброса про смерть Карла III
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Итогами президентских выборов в нашей стране Запад не доволен. И попытки их сорвать провалились, и граждане РФ, которых подбили на мелкие пакости, ответят перед законом. Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, что следует ожидать от западных стран в отношении России дальше. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, коллективный Запад знал, что победит Путин, поэтому их целью было создание информационной атаки на Россию после выборов, что якобы выборы подтасованы. Тем не менее они понимали, что в таком случае руководители западных государств будут выглядеть в глазах своих избирателей идиотами.
Политолог добавила, что если бы на Западе кандидатом был Путин, то он также выиграл бы выборы, поскольку мировое общество нуждается именно в таком политике, как наш президент.
По ее мнению, вброс о смерти британского короля был как раз попыткой переключить мировое внимание от выборов в России, поскольку западные страны не желают, чтобы их избиратель видел, как на самом деле могут любить президента страны. Поэтому лучше им посадить на скамью подсудимых Зеленского за совершенные им зверства.