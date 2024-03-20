Итогами президентских выборов в нашей стране Запад не доволен. И попытки их сорвать провалились, и граждане РФ, которых подбили на мелкие пакости, ответят перед законом. Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, что следует ожидать от западных стран в отношении России дальше. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, коллективный Запад знал, что победит Путин, поэтому их целью было создание информационной атаки на Россию после выборов, что якобы выборы подтасованы. Тем не менее они понимали, что в таком случае руководители западных государств будут выглядеть в глазах своих избирателей идиотами.

Политолог добавила, что если бы на Западе кандидатом был Путин, то он также выиграл бы выборы, поскольку мировое общество нуждается именно в таком политике, как наш президент.

По ее мнению, вброс о смерти британского короля был как раз попыткой переключить мировое внимание от выборов в России, поскольку западные страны не желают, чтобы их избиратель видел, как на самом деле могут любить президента страны. Поэтому лучше им посадить на скамью подсудимых Зеленского за совершенные им зверства.