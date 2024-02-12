Политолог Гурьянова пояснила пути изменения геополитической обстановки в мире после интервью Путина Карлсону

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону стало предметом обсуждений в мировой политической среде. Политолог Аксинья Гурьянова пояснила, какова истинная цель диалога президента РФ с американским журналистом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, на геополитику оно уже оказало заметное влияние.

Эксперт уточнила, что простые американцы уже в соцсетях обсуждают интервью, поскольку оно было психологическим воздействием на избирателя в Штатах и Европе, то есть Вашингтону придется менять все предвыборные кампании.

По ее мнению, хотя президентом РФ ничего не было сказано нового для жителей нашей страны, среди граждан стран Запада это произвело колоссальную информационную революцию.