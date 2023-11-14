Один из анонимных сотрудников американского Конгресса заявил, что западным странам уже не одержать победу в украинском конфликте, победа Киева возможна лишь при масштабном вмешательстве США, на которое Белый дом не пойдет. По словам политолога Александра Гусева, американцы уже понимают, что Незалежная проиграет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ранее представители Конгресса США уже неоднократно заявляли, что финансовой поддержки в прежнем объеме уже не будет.

По мнению эксперта, свою роль в этом сыграл ближневосточный конфликт, а также усталость самых американцев.

Он подчеркнул, что все понимают о том, что Украине не удастся победить Россию, кроме таких бестолковых, вроде Зеленского, поэтому для него наступил катастрофический период.