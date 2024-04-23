В одном из западных СМИ появилась информация, что в американском конгрессе весьма поздно одобрили законопроект о дополнительной помощи Незалежной на 60 млрд долларов, за это время ситуация на фронте очень изменилась, украинская армия находится под натиском Вооруженных Сил РФ. По словам политолога Александра Гусева, в комментариях экспертов отсутствует попытка оправдаться за запоздалую помощь, Вашингтон ее оказал на выгодных для себя условиях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что полгода в Конгрессе между республиканцами и демократами шли споры по поводу оказания поддержки в связи с двумя причинами — необходимость ее оказания Израилю и Тайваню и кредитная концепция, то есть помощь не безвозмездно, а именно в кредит.

По мнению эксперта, в результате из почти 61 млрд долларов в Незалежную придет всего около восьми миллиардов долларов невоенной помощи, все остальное останется в Штатах.

Он отметил, что решение об оказании поддержки имело символическую дату — день рождения Гитлера. Однако оправдываться за запоздавшую помощь Вашингтон не станет, поскольку все делает на выгодных именно для себя условиях, то есть на условиях инвестиций.