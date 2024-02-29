Политолог Гусев считает, что глава Еврокомиссии планирует вести войну до последнего украинца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для государств Евросоюза настало время подумать «об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины». По словам политолога Александра Гусева, она практически признала, что у Брюсселя отсутствуют деньги для Киева, однако они готовы на все, чтобы воевать с нашей страной до последнего украинца. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что для Европы уже ничего человеческого не существует, они считают, что замороженные активы РФ как раз и помогут им решить проблему отсутствия финансов.

По мнению эксперта, подобные рассуждения являются глупостью, поскольку пострадают сами, потому что Москва предпримет ответные действия в том же направлении.