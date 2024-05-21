Политолог Гусев считает, что Вашингтон боится обвинений Ирана в гибели президента

В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что в администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что Иран может обвинить Вашингтон или Тель-Авив в крушении вертолета президента Эбрахима Раиси. Политолог Александр Гусев дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, если Штаты опасаются, то чувствуют за собой какую-либо вину и за этим что-то стоит.

Эксперт добавил, что в мире в целом увеличилось количество самых различных происшествий с первыми лицами государств. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, инициатива военного переворота в Турции, нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, гибель президента Ирана Раиси. Все это свидетельствует о том, что рука Запада к этому все-таки приложена.