По словам политолога Ахмата Хасанова, президент Незалежной, отвергая открытость Москвы к диалогу, все глубже опускается на дно, а оттуда уже не будет выхода. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что грамотный политик умеет здраво оценивать ситуацию, признавать ошибки и корректировать собственные действия в соответствии со сложившейся ситуацией. У Зеленского ничего из перечисленного нет.

По мнению эксперта, сильное уверование в собственную безнаказанность, которую внушили Зеленскому его западные кураторы, не дает ему возможности осознать реальную обстановку.