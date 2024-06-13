Политолог Хащенко считает, что организаторы конференции по Украине проводят мероприятие ради его спасения

Один из японских телеканалов заявил, что в совместном заявлении предстоящей конференции по Украине в Швейцарии не будет пункта о выводе Вооруженных Сил РФ, а станут обсуждаться безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение пленных и возвращение украинских детей из нашей страны. Политолог Антон Хащенко пояснил, почему организаторы конференции предпочли подобные относительно мягкие формулировки. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, они стараются спасти данное мероприятие. Более того, немецкий лидер Олаф Шольц открыто заявил, что целью конференции является стремление привлечь на сторону Незалежной как можно больше государств, именно с этим связано снятие с повестки мероприятия обсуждение более острых вопросов.

Эксперт добавил, что авторы саммита планируют убедить принять участие государства, которые не хотели туда ехать, чтобы не ссориться с Россией.

Напомним, что конференция по Украине состоится в предстоящие субботу и воскресенье возле города Люцерн.