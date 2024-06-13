Политолог Хащенко считает, что организаторы конференции по Украине проводят мероприятие ради его спасения
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Один из японских телеканалов заявил, что в совместном заявлении предстоящей конференции по Украине в Швейцарии не будет пункта о выводе Вооруженных Сил РФ, а станут обсуждаться безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, освобождение пленных и возвращение украинских детей из нашей страны. Политолог Антон Хащенко пояснил, почему организаторы конференции предпочли подобные относительно мягкие формулировки. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, они стараются спасти данное мероприятие. Более того, немецкий лидер Олаф Шольц открыто заявил, что целью конференции является стремление привлечь на сторону Незалежной как можно больше государств, именно с этим связано снятие с повестки мероприятия обсуждение более острых вопросов.
Эксперт добавил, что авторы саммита планируют убедить принять участие государства, которые не хотели туда ехать, чтобы не ссориться с Россией.
Напомним, что конференция по Украине состоится в предстоящие субботу и воскресенье возле города Люцерн.