Политолог Ибрагимов пояснил опасность Еревана соглашения с Лондоном об отправке нелегалов

Великобритания начала переговоры с представителями Армении и нескольких других стран о приеме беженцев на время их прошения об убежище по схеме Руанды. Политолог Фархад Ибрагимов рассказал, согласится ли Ереван на такое соглашение и какие последствия это может спровоцировать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, западные страны всевозможными способами стараются подстраивать Армению под себя, что является недопустимым, а та в свою очередь старается доказать, что желает быть ближе к Европе, при этом нельзя идти вразрез со своими интересами. И такое соглашение не будет полезно для Еревана. В качестве примера можно привести Турцию, впустившую на свою территорию беженцев по договоренности с Евросоюзом и подорвавшую свою экономику.

Политолог добавил, что в условиях геополитической турбулентности, которая наблюдается сегодня, делать резкие шаги в сторону Запада чревато последствиями и сложностями для самой Армении.

По его мнению, для Еревана более перспективно и выгодно иметь отношения с Москвой, которая является ключевым ее союзником. Армения могла бы показать собственную направленность на Запад и иными методами: повышением уровня благосостояния населения, ростом зарплат, но точно не приемом беженцев.