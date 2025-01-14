Политолог Ищенко назвал причины исключения реформирования Совбеза ООН
Политолог: члены Совбеза ООН сегодня находятся в конфронтации
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По словам политолога Ростислава Ищенко, реформировать Совет безопасности ООН в среднесрочной перспективе не удастся, поскольку сегодня члены организации находятся в состоянии конфронтации: против нашей страны ведется война на уничтожение, а Россия готова отвечать. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что конфликт с США имеет характер современных военных действий, не предполагающих прямого столкновения супердержав, и по его результатам станет создаваться какая-либо новая структура.
По мнению эксперта, ООН и Совбез возникли по итогам Второй мировой войны, то есть ООН является организацией победителей.
Ранее сообщалось, что Небензя высказался по поводу заморозки конфликта на Украине в ходе заседания Совета Совбеза ООН.