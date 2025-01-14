Политолог Ищенко назвал причины исключения реформирования Совбеза ООН

По словам политолога Ростислава Ищенко, реформировать Совет безопасности ООН в среднесрочной перспективе не удастся, поскольку сегодня члены организации находятся в состоянии конфронтации: против нашей страны ведется война на уничтожение, а Россия готова отвечать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что конфликт с США имеет характер современных военных действий, не предполагающих прямого столкновения супердержав, и по его результатам станет создаваться какая-либо новая структура.

По мнению эксперта, ООН и Совбез возникли по итогам Второй мировой войны, то есть ООН является организацией победителей.

Ранее сообщалось, что Небензя высказался по поводу заморозки конфликта на Украине в ходе заседания Совета Совбеза ООН.