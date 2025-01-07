Политолог Ищенко определил условие для согласия Москвы на мир с Киевом

По словам политолога Ростислава Ищенко, у Москвы имеются долговременные государственные интересы, заключающиеся том числе и в обеспечении долговременной безопасности, а не в вечной войне, и если для этого необходимо сохранить Незалежную в размере трех-пяти областей, хоть даже и враждебных к нам, тем не менее не имеющих возможности нам навредить, то Россия ее сохранит. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, когда заходит речь о вероятности переговоров, то возникает закономерный вопрос: с кем там договариваться? Кто там останется, с тем и станут договариваться.

По мнению эксперта, в том, что касается восстановления и сохранения Украины, зависит не столько от желаний России, сколько от того, как сложится к тому времени геополитическая обстановка.

Он уточнил, что при сохранении мини-Украины, имеющей в составе всего несколько регионов, за этим придется все время наблюдать. Таким образом, это будет заноза, но тем не менее придется идти по данному пути.

Ранее в США усомнились в том, что Украина продержится еще хотя бы год в текущем конфликте.