Политолог Ямбулатова пояснила, почему недра стали определяющим фактором в перераспределении миропорядка

По словам политолога Инны Ямбулатовой, в настоящее время недра вместе с географическим положением и логистикой являются определяющим фактором в перераспределении миропорядка, и уникальность положения нашей страны заключается в том, что она становится транспортным хабом и синергично работает со всеми континентами мира. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что недаром накануне российские войска взяли Курахово: рядом находится одно из крупнейших месторождений лития, а это, как известно, стратегический ресурс, что показывают примеры захода Китая в Афганистан и другие.

По мнению эксперта, в этом вопросе в мире растет глобальное соперничество. Так, за Трампом стоит Маск, а это электромобили, аккумуляторы и в первую очередь энергия.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки на шельфе.