Политолог Калачев считает, что ротация кадров в Госдуме укрепит отечественный парламент

На пленарном заседании комиссии нижней палаты парламента по регламенту, которое состоится завтра, будет рассмотрен вопрос об освобождении Сергея Неверова с должности заместителя председателя Госдумы, также с занимаемых постов предлагается освободить главу комитета по энергетике Павла Завального и главу комитета по спорту Дмитрия Свищева. По словам политтехнолога Константина Калачева, кадровые перестановки в нижней палате парламента направлены на укрепление отечественного парламентаризма и усиление связки законодательной и исполнительной власти. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что данная ротация вероятнее всего усилит российский парламент, чем ослабит его субъектность. К тому же без ротации система застаивается. Люди должны перемещаться по вертикали, по горизонтали.

По мнению эксперта, ряд политологов видят в возможном приходе экс-членов правительства на основные должности в парламенте риски ослабления ее субъектности и угрозу для института парламентаризма в стране, однако на самом деле это пойдет отечественному парламенту только на пользу.