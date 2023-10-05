Политолог Камкин пояснил, откажется ли Вашингтон от поддержки Киева

В Незалежной началась паника после отставки спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти из-за возможной отмены финансовой помощи США Украине. Политолог Александр Камкин рассказал, насколько данные страхи оправданы и что будет с Киевом после прекращения поддержки США. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в настоящее время Вашингтон живет в «ожидании окончания драмы» с принятием бюджета.

Эксперт добавил, что украинские власти боятся того, что Штаты начнут более пристально следить за расходованием и целевым использованием средств.

По его мнению, также такое поведение связано с очередным медийным привлечением внимания к киевскому режиму.

Политолог подчеркнул, что западные государства уже устали от Зеленского и разочарованы в его действиях, так как с контрнаступлением ничего не получилось.

Камкин уточнил, что полное прекращение финансирования военных действий на Украине маловероятно, поскольку властям США выгоден вялотекущий конфликт в Незалежной.