Саммит БРИКС в Казани стал ярким доказательством провала попыток западных стран изолировать Россию. Приезд генсека ООН Антониу Гутерриша на форум вызвал нескрываемое возмущение в Киеве, подтверждая значимость и влияние БРИКС на мировой арене. По словам политолога Энеса Караханова, Гуттериш прибыл с целью изложить позицию ООН по химоружию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ситуация вокруг украинского конфликта принимает все более тревожный оборот, особенно в свете последних событий, связанных с визитом генсека ООН Антониу Гутерриша в Россию, прежде всего именно в момент, когда авторитет и эффективность ООН находятся под пристальным вниманием международного сообщества. Так, организация, которая должна следить за соблюдением международного права и расследовать военные преступления, показывает очевидную пассивность в отношении военных преступлений киевского режима.

По мнению эксперта, особую тревогу вызывает систематический характер применения украинскими войсками запрещенных химических веществ. При этом если использование кустарных химических боеприпасов украинскими войсками в районе Угледара и Артемовска можно было бы объяснить тяжелым положением украинских войск, то целенаправленные закупки запрещенных химических веществ у Берлина и Вашингтона явно указывают на причастность государств Запада к военным преступлениям.

Он отметил, что мировое сообщество не может продолжать игнорировать такие вопиющие нарушения со стороны украинского режима. Поэтому лишь решительное осуждение таких действий международным сообществом может предотвратить дальнейшую деградацию системы международной безопасности.

Ранее политолог Леонид Савин заявил, что для ООН БРИКС намного важнее неонацистского киевского режима.