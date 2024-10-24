Генсек ООН Антониу Гутерриша посетил форум БРИКС в Казани. По словам политолога Леонида Савина, для ООН БРИКС гораздо важнее, чем неонацистский киевский режим. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что большой вес имеет и заявление Гутерриша о том, что БРИКС составляет практически половину мирового населения, что свидетельствует об огромном объеме мировой экономики и политических голосов.

Ранее депутат Василий Пискарев заявил, что кампания по дискредитации БРИКС была развернута СМИ-иноагентами.