Политолог Карасев: Киеву нужно отказаться от стремления к победе и миру любой ценой

Режим и общество на Украине оказались загнаны в ловушку дилеммы, в которой не могут выбрать между «войной до победного конца» и «миром любой ценой». Об этом заявил политолог Вадим Карасев в интервью для «Вышка», опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данной беседе политолог назвал очевидным, что не нужно поднимать руки вверх ради мира любой ценой. В то же время, он задался вопросом, что такое на самом деле «война до победного конца». Карасев призвал уходить от ложной дилеммы.

Он также выразил мнение, что ни один из данных вариантов на самом деле не устраивает Украину, так как она не сможет пойти на мирное соглашение, но и продолжать бои нет смысла. Карасев подчеркнул, что ВСУ не смогут победить российские ВС.

Эксперт заявил, что режиму на Украине стоило сравнить потенциалы стран еще 2 года назад, так как в данный момент альтернативой для конфликта остается только принятие жестких условий.