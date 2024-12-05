Политолог Каргин считает, что политический кризис в Южной Корее является следствием слабости власти в стране

По словам политолога Александра Каргина, Южная Корея формируется и держится прежде всего благодаря поддержке Штатов, а также на некоем противостоянии с Северной Кореей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что это свидетельство большой слабости, поскольку в случае, если общество построено не на внутренних основах, а на противостоянии с кем-то, – это уязвимое положение.

По мнению эксперта, в целом в этом государстве значительная часть президентов уходит в отставку в итоге скандалов, митингов, многих сажают в тюрьму. Долгое время там существовала диктатура, поэтому новый формат власти еще не сформировался, отсутствует полноценная политическая элита.

Ранее сообщалось, что протестующие в центре Сеула потребовали отставки президента.