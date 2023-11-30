Политолог: Киев готовит украинский народ к перемирию с РФ

Большое количество западных и даже часть украинских политиков начинают свою подготовку украинского народа к мирному решению конфликта с РФ. Соответствующее заявление сделал политолог с Украины Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Новости.LIVE» .

Эксперт заявил, что западные медиа уже вовсю продвигают идею перемирия с российской стороной в массы. Даже некоторые украинские политики начинают «вешать это ружье на стену», указал Бортник. По его словам, это нужно для того, чтобы украинцы привыкли к «виду этого ружья» и позже спокойнее восприняли данное решение. Все это политолог назвал подготовкой к переговорам с Москвой.

Он также сообщил о том, что на приближение мирного урегулирования конфликта оказывают влияние 2 фактора – уменьшение объемов военной помощи от Запада и неудавшиеся попытки переманить южные страны на сторону Украины.

По словам политолога, нестабильное состояние западного мира заставляет украинские власти изменить свои взгляды на стратегию по борьбе с Россией и вернуться к идее мирного решения конфликта.