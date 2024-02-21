Политолог Киреев считает, что в украинском обществе наступает отрезвление
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Более двух третей жителей Незалежной выступают за поиск дипломатического способа завершения боевых действий. Политолог Владимир Киреев дал оценку этому событию. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, результаты подобных опросов являются индульгенцией для украинских политиков, которые будут настроены на переговоры.
Эксперт добавил, что данные цифры свидетельствуют о наличии перехода.
По его мнению, данный факт не говорит напрямую о том, что это гарантия того, что украинская политическая система возьмет курс на нормализацию отношений, однако наблюдается отрезвление в обществе Незалежной.