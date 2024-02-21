Более двух третей жителей Незалежной выступают за поиск дипломатического способа завершения боевых действий. Политолог Владимир Киреев дал оценку этому событию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, результаты подобных опросов являются индульгенцией для украинских политиков, которые будут настроены на переговоры.

Эксперт добавил, что данные цифры свидетельствуют о наличии перехода.

По его мнению, данный факт не говорит напрямую о том, что это гарантия того, что украинская политическая система возьмет курс на нормализацию отношений, однако наблюдается отрезвление в обществе Незалежной.