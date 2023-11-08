Политолог Киреев считает, что Запад организует диверсии против государств СНГ

Глава государства Владимир Путин заявил, что активность отдельных государств направлена на расшатывание власти в странах СНГ и нарушение связей между ними. По словам политолога Владимира Киреева, западные государства по факту ведут превентивную войну против стран СНГ. Об этом сообщает радио Sputnik.