Политолог Киреев считает, что Запад организует диверсии против государств СНГ
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Глава государства Владимир Путин заявил, что активность отдельных государств направлена на расшатывание власти в странах СНГ и нарушение связей между ними. По словам политолога Владимира Киреева, западные государства по факту ведут превентивную войну против стран СНГ. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что основной целью западных государств является отдаление иных стран СНГ от России.
По мнению эксперта, по существу Запад ничего не может предложить государствам в плане культурной и мировоззренческой сфер.