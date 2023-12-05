Политолог Кисляков пояснил, что значит для мировой политики появление Путина в шорт-листе Time

По словам политолога Евгения Кислякова, решение журнала Time включить российского лидера Владимира Путина в шорт-лист на премию «Человек года» является еще одним показателем окончания эпохи однополярного мира. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что победа в этой номинации значения не имеет, а сам факт нахождения в рейтинге говорит о том, что глобальные перемены уже на пороге, и данный процесс не остановить.

По мнению эксперта, даже в Штатах уже признают, что Москва и Пекин выстраивают свое видение мира и укрепляют собственные позиции.