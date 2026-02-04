Российский политолог Александр Семченко в интервью радио Sputnik высказал мысль, которая сегодня звучит в отечественном экспертном сообществе как ключевая задача: не допустить переизбрания Владимира Зеленского на пост президента Украины. В основе этого тезиса лежит убежденность в том, что нынешний глава государства нанес своей стране колоссальный ущерб, а его дальнейшее пребывание у власти лишь усугубит ситуацию.

Однако главный аргумент политолога строится не на анализе политики Зеленского, а на исторических параллелях и непредсказуемости украинской избирательной системы. Семченко напоминает о резком взлете Петра Порошенко*, которого в 2005 году считали политическим «трупом» после конфликта с Юлией Тимошенко и Александром Зинченко, но который спустя девять лет сумел победить на президентских выборах. Эта прецедентная история, по мнению эксперта, доказывает, что в украинской политике возможно все, и преждевременно списанные со счетов фигуры могут триумфально вернуться.

По его словам, нельзя допустить повторения исторического сценария, когда политик, считавшийся полностью дискредитировавшим себя, получает второй шанс и возвращается к власти на волне переменчивых настроений избирателей.

Ранее сообщалось, что в России хотят привлечь Юлию Тимошенко к ответственности.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.