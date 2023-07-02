Политолог Кнутов не исключил прорабатывания Вашингтоном прямого участия в украинском конфликте
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По словам политолога Юрия Кнутова, Вашингтон на уровне администрации президента и Пентагона прорабатывают прямое участие Вооруженных Сил США в украинском конфликте. Об этом сообщают «Известия».
Ранее известное американское СМИ сообщило, что действующий американский лидер пошел на нарушение Конституции США и отправил военнослужащих и технику на Незалежную.
По мнению эксперта, импичмент в данном случае вряд ли состоится, несмотря на то что для этого есть много оснований. Так, в качестве примера он привел тот факт, что граждане США осознают катастрофичность политики Байдена.
Кнутов уточнил, что США уже намного активнее принимают участие в украинском конфликте. Об этом свидетельствуют рост поставок вооружений, консультации американских военных для украинских и другое.