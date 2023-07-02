Политолог Кнутов не исключил прорабатывания Вашингтоном прямого участия в украинском конфликте

По словам политолога Юрия Кнутова, Вашингтон на уровне администрации президента и Пентагона прорабатывают прямое участие Вооруженных Сил США в украинском конфликте. Об этом сообщают « Известия ».

Ранее известное американское СМИ сообщило, что действующий американский лидер пошел на нарушение Конституции США и отправил военнослужащих и технику на Незалежную.

По мнению эксперта, импичмент в данном случае вряд ли состоится, несмотря на то что для этого есть много оснований. Так, в качестве примера он привел тот факт, что граждане США осознают катастрофичность политики Байдена.

Кнутов уточнил, что США уже намного активнее принимают участие в украинском конфликте. Об этом свидетельствуют рост поставок вооружений, консультации американских военных для украинских и другое.