По словам политолога Алексея Кочеткова, скорее всего, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо преступника «кто-то вел», поскольку весьма редки случаи того, что одиночке удается предпринять попытку убийства до конца. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при этом утверждать точно о причастности Вашингтона или Брюсселя к покушению на Фицо нельзя. Тем не менее словацкому политику на Западе создавали «образ врага всего хорошего и друга российского лидера Владимира Путина».

По мнению эксперта, Фицо является человеком консервативных взглядов, здравомыслящим, он выступает за конструктивный диалог с Москвой, против поставок оружия Киеву. Крое того, и в самой Словакии существует ряд политических кругов, которые недовольны полицией Фицо и его партией.

Он отметил, что словацкие либералы, сторонники Незалежной сеют в обществе атмосферу ненависти, которая могла вылиться, в том числе в это резонансное политическое покушение.