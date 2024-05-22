Политолог Коктыш дал оценку словам Блинкена о гибели Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели из-за авиакатастрофы президента Ирана Эбрахима Раиси. По словам политолога Кирилла Коктыша, подобное заявление является как минимум невежественным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в действительности это является фактическим признанием в соучастии. Аналогично США выражали радость по поводу гибели бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Это свидетельствует о полной утрате человеческих качеств.

По мнению эксперта, Блинкен не является дипломатом, он не понимает, что теряет Вашингтон. Скорее он является идеологическим активистом и аппаратным исполнителем. Позиция Блинкена - абсолютно близорукая, поскольку Раиси был сдерживающим фактором в части конфронтации Вашингтона с Тегераном. Он был как раз одним политиков, смягчающих и предотвращающих конфликтность.

Он подчеркнул, что смерть Раиси для Вашингтона может означать куда более жесткие решения президента Ирана, пришедшему ему на смену.