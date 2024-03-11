Политолог Коктыш оценил «ответе» Зеленского папе римскому

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на призыв папы римского Франциска к Незалежной поднять белый флаг посетовал, что понтифик «где-то там занимается виртуальным посредничеством». По словам политолога Кирилла Коктыша, президент Украины на вполне разумное предложение вновь ответил по-хамски. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что уже давно понятно, что победа недостижима для Незалежной, поэтому сегодня встает вопрос о минимизации последствий.

По мнению эксперта, Зеленскому такой вариант развития событий не подходит, поскольку ему нужно продолжать свой бизнес, в основе которого как раз война.

Он добавил, что хамство Зеленского уже давно стало печальной приметой современности.