В одном из польских СМИ появилась статья, где говорится о том, что западные государства могут превратить Незалежную в пустыню. По словам политолога Кирилла Коктыша, данный сценарий был задуман Западом до начала украинского конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Киев для западных государств был необходим как таран, а остальное служило «побочным заработком».

По мнению эксперта, интерес к Украине довольной простой, то есть это всего лишь разовый инструмент против нашей страны, а в ином ключе Незалежную никто и не рассматривал.