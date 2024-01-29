Политолог Коктыш считает, что Брюссель рассчитывает на самостоятельное слитие Будапешта
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Министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж Брюсселя в вопросе выделения помощи Киеву. По словам политолога Кирилла Коктыша, Евросоюз продолжает шантаж Венгрии по указанию Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в Евросоюзе планируют выторговать у Будапешта согласие на выделение помощи Незалежной.
По мнению эксперта, Брюссель надеется, что Будапешт сам в итоге сольется.