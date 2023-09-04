Согласно данным американского СМИ, увольнение министра обороны Незалежной Алексея Резникова связана с затянувшимся конфликтом с Россией. По словам профессора кафедры политтеории МГИМО Кирилла Коктыша, основной причиной отставки является вовсе не это. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что экс-министр обороны больше связан с финансовыми потоками, чем с управлением ВСУ.

По мнению эксперта, отправка послом в Великобританию свидетельствует о том, что Резникова скрывают от следствия и суда. Кроме того, необходимо обжить место для будущего переселения туда украинской элиты.