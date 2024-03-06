Лондон призвал Берлин передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост. По словам политолога Кирилла Коктыша, подобный подход Великобритании можно назвать расистским. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при этом, с точки зрения Великобритании, ФРГ – государство второго сорта, где на сохранение политического лица нет смысла обращать внимание.

По мнению эксперта, Лондон старается подогреть украинский конфликт любой ценой, выступая в качестве провокатора, при этом ничего особо впечатляющего Великобритания Незалежной не передала.