В Киев прибыли председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду. По словам политолога Василия Колташова, Запад старается в срочном режиме воздействовать на Зеленского с целью начала мирных переговоров, на которых они рассчитывают обмануть Россию. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это попытка заморозки конфликта с целью довооружения бандеровских войск.

По мнению эксперта, при этом в данном сценарии нет места для самого Зеленского. Поэтому он может дать согласие на такой вариант при условии гарантий для него, получив отступные.

По мнению политолога, не исключено, что Зеленский все же согласится на этот вариант – но при условии надежных гарантий для него лично.