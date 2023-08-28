Политолог Коньков объяснил отсутствие единства в Евросоюза по вступлению новых членов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен быть готов к расширению к 2030 году. По словам политолога Александра Конькова, внутри этого альянса отсутствует единое мнение по поводу того, имеет ли смысл принимать в состав объединения новые государства. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что Евросоюз уже достаточно длительное время не расширялся. Так, уже не один десяток лет кандидатом в его члены является Турция.

По мнению эксперта, на данный момент в большинстве своем идет обмен политическими декларациями, запуск политического диалога внутри Евросоюза, а не разговор о возможности расширения.