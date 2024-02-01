По словам политолога Александра Конькова, ситуация с коррупцией в Незалежной является для Вашингтона инструментом воздействия на киевские элиты. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что коррупция киевского режима не является секретом для мирового сообщества. В связи с чем приоритетом для активности Вашингтона в данном вопросе является возможность влиять на Киев как на политического субъекта в мире.

По мнению эксперта, инструменты воздействия могут заключаться в бюджетных расходах киевских элит за счет западной поддержки, а также в прямом подкупе руководителей.

Он отметил, что также имеют место и угрозы компроматом, так как в западных государствах есть полная информация о жизни и деятельности всех представителей властей Незалежной.