Политолог Коновалов оценил помощь Швеции Киеву
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Стокгольм направит Киеву очередной, 15-й по счету, пакет военной помощи на сумму почти 700 млн долларов. По словам политолога Ивана Коновалова, шведская помощь не возымеет значительного воздействия на ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, как показал опыт, даже большие по объему пакеты помощи не поменяли ситуацию на украинском фронте.
По мнению эксперта, европейские страны не смогут компенсировать приостановку поставок Незалежной оружия и боеприпасов из Штатов.
Он отметил, что странам Европы для этого нужно перевести экономику на военные рельсы, что делать никто не станет. Вероятнее всего, будут отдельные пакеты из различных стран.