Политолог Коновалов оценил помощь Швеции Киеву

Стокгольм направит Киеву очередной, 15-й по счету, пакет военной помощи на сумму почти 700 млн долларов. По словам политолога Ивана Коновалова, шведская помощь не возымеет значительного воздействия на ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, как показал опыт, даже большие по объему пакеты помощи не поменяли ситуацию на украинском фронте.

По мнению эксперта, европейские страны не смогут компенсировать приостановку поставок Незалежной оружия и боеприпасов из Штатов.

Он отметил, что странам Европы для этого нужно перевести экономику на военные рельсы, что делать никто не станет. Вероятнее всего, будут отдельные пакеты из различных стран.