Политолог Коновалов пояснил, чего следует ожидать России от нового генсека НАТО
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По словам политолога Ивана Коновалова, назначенный на пост генерального секретаря Североатлантического альянса Марк Рютте станет эскалировать ситуацию с Россией и усиливать поддержку Киева. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что от нового генсека следует ожидать эскалации конфликта, поскольку Рютте должен доказать Вашингтону, что он достоин своего поста и является ярым исполнителем воли Белого дома.
Напомним, что вчера военный блок утвердил кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса вместо Йенса Столтенберга. Голландец начнёт исполнять свои обязанности с октября этого года.