По словам политолога Ивана Коновалова, назначенный на пост генерального секретаря Североатлантического альянса Марк Рютте станет эскалировать ситуацию с Россией и усиливать поддержку Киева. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что от нового генсека следует ожидать эскалации конфликта, поскольку Рютте должен доказать Вашингтону, что он достоин своего поста и является ярым исполнителем воли Белого дома.

Напомним, что вчера военный блок утвердил кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса вместо Йенса Столтенберга. Голландец начнёт исполнять свои обязанности с октября этого года.