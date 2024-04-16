Политолог Коновалов пояснил желание Вашингтона вернуться к соблюдению ДСНВ
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По данным Госдепа США, Вашингтон готов отказаться от принятых ранее контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва решит вернуться к своим обязательствам. Политолог Иван Коновалов дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, для создания нового договора следует пересмотреть все подходы, существовавшие ранее. Кроме того, Штаты не хотели этого учитывать, а также последовательно двигались к разрушению данного договора. Поэтому со стороны Вашингтона должны быть предложения, которые станут интересны Москве.
Эксперт добавил, что у Штатов есть понимание того, что опасность большого конфликта нарастает с учетом разрастания зон напряженности по миру, поскольку государства, задействованные в данных поясах напряженности, обладают ядерным оружием. Поэтому все это требует контроля, а США разрушив прежний контроль посчитали, что станут гегемоном.