Политолог Коновалов пояснил желание Вашингтона вернуться к соблюдению ДСНВ

По данным Госдепа США, Вашингтон готов отказаться от принятых ранее контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва решит вернуться к своим обязательствам. Политолог Иван Коновалов дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, для создания нового договора следует пересмотреть все подходы, существовавшие ранее. Кроме того, Штаты не хотели этого учитывать, а также последовательно двигались к разрушению данного договора. Поэтому со стороны Вашингтона должны быть предложения, которые станут интересны Москве.

Эксперт добавил, что у Штатов есть понимание того, что опасность большого конфликта нарастает с учетом разрастания зон напряженности по миру, поскольку государства, задействованные в данных поясах напряженности, обладают ядерным оружием. Поэтому все это требует контроля, а США разрушив прежний контроль посчитали, что станут гегемоном.