Политолог Корнилов дал оценку назначению нового премьера Франции

По словам политолога Владимира Корнилова, ехидная реакция на Западе на назначение премьер-министром Франции 34-летнего Габриэля Атталя весьма показательна. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он считает, что причиной такой стремительной карьеры стала некоторая связь с генеральным секретарем партии Макрона.

По мнению эксперта, все понимают принципы построения карьеры, однако акцент делают на другом: на том, что впервые открытый гей во Франции стал премьер-министром.