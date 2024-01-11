Политолог Корнилов дал оценку назначению нового премьера Франции
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По словам политолога Владимира Корнилова, ехидная реакция на Западе на назначение премьер-министром Франции 34-летнего Габриэля Атталя весьма показательна. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он считает, что причиной такой стремительной карьеры стала некоторая связь с генеральным секретарем партии Макрона.
По мнению эксперта, все понимают принципы построения карьеры, однако акцент делают на другом: на том, что впервые открытый гей во Франции стал премьер-министром.