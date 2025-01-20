Политолог Владимир Корнилов назвал четыре причины, по которым Трампу может быть выгодно окончание украинского конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, Незалежная съедает бюджеты Штатов, прежде всего военные. Кроме того, Киев отвлекает внимание от насущных проблем, то есть они считают, что данную войну развязала Европа, и отвечать за конфликт должен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Эксперт добавил, что у Вашингтона имеются проблемы поглобальнее, поважнее. Так, Гренландию надо освоить, Канаду. Помимо этого, президенту США хотелось бы предстать перед миром в качестве потенциального Нобелевского лауреата в качестве миротворца, завершившего конфликт, казавшийся тупиковым.

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