В Госдуме объяснили, почему Зеленского не захотели видеть на инаугурации Трампа

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказался о реакции Владимира Зеленского, который объяснил свое отсутствие на инаугурации Дональда Трампа домашней занятостью.

В беседе с RT Белик заявил, что Зеленского никто не приглашал на церемонию «посвящения» Трампа в президента, так как США не намерены дальше поддерживать Украину в прежнем объеме. Бесед об этом было бы не избежать, если бы украинского главу пригласили на инаугурацию.

По словам депутата, Зеленский пытается найти поддержку у других стран, в частности включенных в ЕС, однако Европе без участия США помощь Украине не вывезти.

«Что же касается нелепых причин, которыми Зеленский объясняет свое отсутствие на церемонии инаугурации, то это просто жалкое оправдание собственной ненужности», — добавил Белик.

Как сообщалось на РИА Новости, ссылающего на соцсети сына Трампа, Владимир Зеленский безуспешно просил приглашение на инаугурацию, причем трижды.

Напомним, Дональд Трамп официально вступит на пост президента в понедельник, 20 января. Церемонию проведут в ротонде Капитолия. Эксперты полагают, что республиканец может не оказывать такой же поддержки Украине, как это делал демократ Джо Байден. Есть предположения, что часть старых распоряжений будут отменены.