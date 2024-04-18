Украинский лидер Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу PBS предъявлял претензии Вашингтону в военных провалах украинских войск и негодовал по поводу того, что США и Великобритания защищали Израиль во время иранских ударов, а Незалежную не защищают. По словам политолога Владимира Корнилова, он делает вид, что не понимает, почему западные страны относятся к Украине не так, как к Израилю. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что президент Незалежной пытался говорить на украинском, на ломаном английском, а также у него наблюдались бегающие глаза, непонятные жесты, абсолютно бессвязные с точки зрения грамматических конструкций фразы.

По мнению эксперта, также Зеленский упрекнул западных кураторов и в гибели украинцев, но не учел того, что ему изначально говорили о том, что воевать нужно до последнего украинца.