Недавно советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о трех возможных исходах завершения спецоперации. По его мнению, это победа Незалежной и сохранение ее независимости, при поражении страна может «исчезнуть в течение нескольких лет» и новое соглашение, подобное минским, приводящее «к медленному исчезновению Украины». Политический обозреватель Владимир Корнилов дал оценку этим заявлениям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, исход здесь только один – полная победа России, судьбу Незалежной придется решать самим украинцам, а территориальные потери у Киева неизбежны.

Эксперт добавил, что на белорусских переговорах в первые дни спецоперации правительству Украины советовали соглашаться на щадящие условия, которые со временем станут только ужесточаться. В связи с чем не исключено, что Украина может и вовсе исчезнуть как государство.

Корнилов оценил вариант «Минска-3»: так, по его мнению, переговоры вряд ли будут похожи на предыдущие минские.