Американский лидер Джо Байден делегировал главам Минфина и Госдепа часть собственных полномочий по применению закона о поддержке Незалежной, который предусматривает возможность конфискации суверенных российских активов для их передачи Киеву. По словам политолога Владимира Корнилова, президент США Байден уклоняется от выполнения обязанностей главы государства. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это свидетельствует о том, что человек уже сошел с дистанции не только предвыборной, но и со своих прямых президентских обязанностей соскакивает.

По мнению эксперта, согласно 25-й поправке к американскому закону, в случае досрочного прекращения полномочий главы государства, его недееспособности пост занимает вице-президент. К досрочному прекращению полномочий Байдена и применению поправки призвала член палаты представителей США Нэнси Мейс. И эти призывы вполне логичны.

Он отметил, что после его заявления о выходе из гонки до сих пор никто его не видит и не знает, что с ним.