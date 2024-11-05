Политолог Корнилов считает, что Илон Маск теперь активно демонизируется в западной прессе
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По словам политолога Владимира Корнилова, теперь миллиардер Илон Маск демонизируется весьма активно западными СМИ, хотя не так давно либералы всех мастей называли его светочем либерализма. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что неизвестно, что получит Маск в случае победы Трампа, возможно, какую-либо должность в администрации Белого дома.
Ранее стало известно, с чего началось сотрудничество Трампа и Маска.