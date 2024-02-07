Политолог Корнилов считает, что к видео Карлсона об интервью с Путиным сложно подкопаться

По словам политолога Владимира Корнилова, обращение телеведущего Такера Карлсона, который заявил о необходимости донести до американцев точку зрения российского лидера Владимира Путина об украинском конфликте является весьма профессиональным и грамотным ходом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что четырехминутный видеоролик сделан весьма грамотно и с точки зрения пиара, и с медийной точки зрения, и с юридической.

По мнению эксперта, паническая реакция на данное видео в американской прессе сводит на нет все обвинения телеведущего в предательстве.