Политолог Корнилов считает, что на Украине идет подготовка к выборам

Секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что действующий лидер Незалежной «политически уже умер». Политолог Владимир Корнилов рассказал о причинах таких заявлений на Украине. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, о подготовке к выборам свидетельствует тот факт, что в последнее время наблюдается активизация забытых политиков прошлого.

Он добавил, что такими заявлениями Зеленского или склоняют к отставке, или это ведется к созданию так называемого правительства национального единства.