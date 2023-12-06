Политолог Корнилов считает, что сенаторы США послали Зеленского подальше

По словам политолога Владимира Корнилова, в сенате американского конгресса не пришли к согласию по поводу помощи Киеву, поэтому запланированное выступление украинского лидера было отменено. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, по факту получается, что Зеленского послали куда подальше – не до тебя.

По мнению эксперта, все сводится в итоге к тому, что у Вашингтона нет средств для поддержки Украины.