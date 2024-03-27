По словам политолога Владимира Корнилова, западные государства весьма боится доказательств связи Киева с терактом в «Крокус Сити Холле», западная пропаганда убеждает не верить в доказательства, однако это получается плохо. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что все публикации в западных СМИ сводятся к тому, чтобы под различными предлогами убедить в невиновности свою аудиторию. Тем не менее они понимают прекрасно, что четверка террористов начнет говорить и расскажет, почему они пытались сбежать в сторону Украины.

По мнению эксперта, это вызывает сильную панику на Западе.

Он отметил, что это стало причиной раскручивания и темы «выбивания доказательств» из задержанных участников теракта. А западная пропаганда работает таким образом, что либо замалчивает, либо заранее пытается всех убедить, это вранье.