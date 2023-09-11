Политолог Корнилов сравнил уезжающих в Европу россиян со Шварценеггером в «Терминаторе»

По словам врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, запрет на въезд граждан РФ в Евросоюз с собственными автомобилями, смартфонами и шампунями является «полным беспределом». Политолог Владимир Корнилов рассказал, реально ли аналогичные решения принимаются в рамках санкционной политики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что, вероятнее всего, наших граждан ждут в Европе голыми, как Арнольд Шварценеггер в начале «Терминатора-2».

По мнению эксперта, такой очередной антироссийский шаг Брюсселя является проявлением русофобии.

Он добавил, что при этом европейские государства по-прежнему закупают у России товары, сырье, нефть и топливо, поэтому следует продумать ответные меры.