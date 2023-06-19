Политолог Коровин дал оценку словам Столтенберга о России и Китае

По словам политолога Валерия Коровина, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг явно лукавит, заявляя, что НАТО не превращается в глобальный альянс и не планирует вмешиваться в политику Азии, включая Тайвань. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что Североатлантический альянс – это инструмент глобализации, военная машина, насильственно загоняющая страны, нации, целые цивилизации в глобалистский проект, усмиряя несогласных и уничтожая тех, кто выступает против глобализации, до того момента, как Москва и Пекин полноценно включились в данный проект.

Эксперт подчеркнул, что Столтенбергу следует вообще заткнуться на эту тему, поскольку они не должны говорить о своем видении развития ситуации.

Коровин подчеркнул, что глава НАТО высказал прекрасную идею о взаимодействии России и КНР в военной сфере. Так, после завершения украинского конфликта Вооруженные Силы РФ помогли бы КНР решить ситуацию с Тайванем.